Casarão de 1884 preserva relíquias da colonização italiana na Serra

Um prédio de 1884 guarda relíquias coloniais em Nova Milano, distrito de Farroupilha, na serra gaúcha. O acervo é preservado por Beatriz Elvira Bergamo Flach, bisneta de Stefano Crippa, pioneiro da imigração italiana no Estado. No casarão de dois andares ficava a moradia e o armazém do italiano, que oferecia variados mantimentos aos colonos e comprava a produção agrícola.