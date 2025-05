Atriz gaúcha, galã e fitas que chegavam de avião: a primeira novela da Globo exibida na RBS TV

Com grande expectativa, a novela A Rosa Rebelde estreou na TV Gaúcha (RBS TV) no verão de 1969. O Canal 12 retransmitia pela primeira vez uma telenovela da TV Globo, abrindo caminho para incontáveis produções que estão na memória dos gaúchos. Novelas da TV Excelsior já faziam sucesso na programação da emissora de Porto Alegre.

Protagonizada pela gaúcha Glória Menezes e por Tarcísio Meira, A Rosa Rebelde foi escrita por Janete Clair. A trama se passava na Espanha do século 19, durante a ocupação do exército de Napoleão. Rosa Malena (Glória Menezes) liderava um grupo que lutava contra a ocupação francesa. Infiltrada na corte, se apaixonou pelo capitão do exército napoleônico Sandro de Aragão (Tarcísio Meira). A atriz também fez cenas em que aparecia travestida como um menino pobre.