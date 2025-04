Imagem rara de cervejaria de Porto Alegre em 1889

A fábrica Christoffel foi pioneira na produção de cerveja no Rio Grande do Sul. O alemão Friedrich Christoffel fundou a cervejaria em Porto Alegre, em 1864. Ele contava que chegou ao Brasil, em 1855, apenas com a roupa do corpo, porque o veleiro onde viajava naufragou na costa do Rio de Janeiro.

Depois de morar cinco anos na capital brasileira, Frederico, nome adotado no Brasil, viajou para o Sul. Em 1904, o jornal A Federação contou a história da cervejaria. Inicialmente, ficava na Rua da Floresta (Avenida Cristóvão Colombo). A fábrica foi transferida depois para a esquina da Rua do Rosário (Rua Vigário José Inácio) com o Caminho Novo (Rua Voluntários da Pátria).

Em propaganda de 1885, a Christoffel se apresentava como a mais antiga fábrica de cerveja da província. Em prédio anexo, operava máquina de fazer gelo. Em 1886, a indústria recebeu um dos primeiros telefones de Porto Alegre, número 89.

Em 1887, o alemão publicou anúncios sobre a transferência dos ativos e passivos da firma Frederico Christoffel & C. para Francisco J. Simon e Luiz Englert. A nova razão social ficou Frederico Christoffel Successores.

O auge da cervejaria foi em outro ponto da Rua Voluntários da Pátria, na altura da atual Rua Almirante Tamandaré, no bairro Floresta. O Annuario da Província do Rio Grande do Sul publicou, em 1889, um raro desenho da fábrica de cerveja.

Como a Rua Voluntários da Pátria estava às margens do Guaíba, a empresa montou dois trapiches. Em terrenos ao lado da fábrica, ficavam a pista da sociedade de ciclismo Radfahrer Verein Blitz e o campo do Fuss-Ball Club Porto Alegre, local do primeiro jogo oficial de futebol na cidade.

Frederico Christoffel empreendeu em outras áreas, como na fábrica de móveis e cofres Berta e na fazenda de arroz Progresso. Ele era sogro do empresário Alberto Bins, que foi prefeito de Porto Alegre. O empresário doou ao município o terreno para construção da Praça Júlio de Castilhos, no Moinhos de Vento, em frente à Vila Christoffel.

O industrial, pioneiro da cerveja, morreu em 1915, aos 87 anos.