Quarta Colônia: como foi a colonização italiana na região central do RS

Depois da formação de colônias na Serra, o Império do Brasil e o governo da província promoveram a ocupação de terras por italianos na região central do Rio Grande do Sul. A Quarta Colônia foi criada em 1877, denominada inicialmente Núcleo Colonial de Santa Maria da Boca do Monte. No ano seguinte, virou a Colônia de Silveira Martins, uma homenagem ao político Gaspar da Silveira Martins, defensor da chegada de europeus e da formação da nova colônia.

A denominação "Quarta Colônia Imperial" foi recuperada pelo padre Luiz Sponchiado na década de 1970, nas comemorações do centenário da imigração italiana, chamando a atenção para uma região “esquecida”. No terceiro episódio da temporada do programa Aconteceu no RS, já disponível no canal de GZH no YouTube, a historiadora e professora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Maria Medianeira Padoin, conta a história da colonização na Região Central. Preservando costumes e a história das famílias que vieram da Itália, a Quarta Colônia é formada hoje por nove municípios: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Seca, São João do Polêsine e Silveira Martins.

Em maio de 1877, chegaram as primeiras famílias ao barracão da localidade Val de Buia, hoje município de Silveira Martins. O grupo formado por russos-alemães abandonou a região devido às péssimas condições das acomodações, que causaram a proliferação de doenças. Os italianos, apesar de muitas mortes, ficaram aguardando o encaminhamento aos lotes de terras.

A maioria dos colonos da Quarta Colônia veio da região do Vêneto. Em Porto Alegre, os imigrantes partiam em barcos pelo Rio Jacuí. O último trecho da viagem, a partir de Rio Pardo ou Cachoeira do Sul, era percorrido em carroças. Os italianos pagavam pelos lotes.

