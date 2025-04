Proibida na ditadura, UFRGS recoloca placa em homenagem a jornalista assassinado

Em 1975, Vlado era diretor de telejornalismo da TV Cultura, em São Paulo. Instituto Vladimir Herzog / Reprodução

Depois de 50 anos da proibição durante a ditadura, uma placa voltará a homenagear o jornalista Vladimir Herzog, o Vlado, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 1975, poucos dias após o assassinato, estudantes decidiram colocar o nome da vítima do regime repressivo em uma sala do Diretório Acadêmico de Biblioteconomia e Comunicação. A solenidade de inauguração, em 7 de novembro, foi cancelada por ordem da direção da faculdade.

A placa já estava na porta da sede do diretório, mas acabou retirada por agente de segurança. A jornalista Márcia Turcato, estudante da universidade na época, conta que a homenagem ficou apenas um dia.

— Sabíamos que era arriscado, mas não esperávamos que fosse tão rápida a reação para a retirada — lembra Márcia.

Estudantes da época e de hoje colocarão nova placa, nesta terça-feira (8), em evento a partir das 9h, na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico) da UFRGS. Ela foi confeccionada na mesma loja da primeira, na Galeria do Rosário. Com arte do cartunista Neltair Rebés Abreu, o Santiago, traz a seguinte mensagem:

Em 25 de outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi assassinado sob tortura nas dependências do Exército. Vlado defendia a democracia e combatia a ditadura. Em sua honra, os e as estudantes da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS deram seu nome à sala do diretório acadêmico. Na manhã seguinte, a placa foi arrancada pela direção da faculdade, a mando da ditadura. 50 anos depois estamos aqui novamente. Para que não se esqueça, para que nunca mais se repita. Ditadura nunca mais!

O evento Vladimir Herzog 50 anos-Fabico Presente! marca a passagem do Dia do Jornalista, comemorado em 7 de abril. A placa ficará dentro do Diretório Acadêmico da Comunicação.

Nova placa para homenagear Vladimir Herzog na Fabico. Márcia Turcato / Arquivo Pessoal