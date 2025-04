Por que imigrantes italianos vieram ao RS em 1875

O Rio Grande do Sul celebra em 2025 os 150 anos da imigração italiana. Em 20 de maio de 1875, chegaram a Nova Milano, atualmente Farroupilha, as primeiras famílias: Crippa, Sperafico e Radaelli. A data é considerada o marco inicial da vinda em massa de colonos da Itália. Antes desta busca de mão de obra promovida pelo governo brasileiro, italianos já estavam em várias cidades gaúchas.

A nova temporada do programa Aconteceu no RS resgatará a história dos italianos e seus descendentes no Estado. No primeiro episódio, o entrevistado é o historiador e professor da PUCRS Antonio de Ruggiero. Ele conta como era a Itália, os motivos para deixar a terra natal, os atrativos do Rio Grande do Sul e como eram as viagens para cruzar o Oceano Atlântico.

O Império do Brasil fez abundante propaganda das possibilidades de prosperidade na América. O objetivo era atrair famílias do Norte da Itália, regiões do Veneto, Lombardia e Tirol. Empresas colonizadoras faziam o agenciamento.

Em 1870, a Itália concluiu a unificação, um período marcado por conflitos e problemas econômicos. Vários fatores influenciaram na decisão das famílias de emigrar, como as dificuldades financeiras, as pequenas propriedades e as famílias grandes.

— A maior influência foi das políticas do Brasil, enviando pessoas para convencer as famílias. Os panfletos ofereciam o paraíso — destaca Ruggiero.

A viagem de navio da Itália para o Brasil durava em torno de um mês. No censo de 1872, pouco antes do início da imigração em massa, o Rio Grande do Sul estava com 434 mil habitantes. Em 15 anos, até 1890, chegaram quase 100 mil imigrantes italianos nas colônias agrícolas no Estado.

A primeira entrevista já pode ser assistida no canal de GZH no YouTube e em plataformas de podcast. Novos episódios estarão disponíveis às segundas-feiras, ao meio-dia. Você também poderá ouvir os 12 episódios da temporada do Aconteceu no RS na Rádio Gaúcha aos sábados, às 23h30, a partir de 12 de abril.