Italianos em Porto Alegre: festa da uva, Cidade Baixa e outras histórias da imigração

Os italianos já estavam em Porto Alegre antes da chegada massiva de imigrantes ao Rio Grande do Sul. Na década de 1850, pelo menos 50 famílias oriundas da península italiana moravam na cidade. Elas vieram de forma espontânea, sem qualquer apoio do governo brasileiro.

O número de italianos aumentou a partir de 1875, quando chegaram levas de colonos para lotes na Serra e na Região Central. No quarto episódio da temporada do programa Aconteceu no RS, já disponível no canal de GZH no YouTube, o historiador e professor Leonardo Conedera conta a história da imigração italiana na capital gaúcha.

Na zona rural de Porto Alegre, a maior concentração ficou nos bairros Vila Nova, Teresópolis e Glória. As famílias produziram alimentos, uva e vinho. Os produtores da região realizaram, em 1913, a primeira festa da uva do Estado.

A cidade atraiu imigrantes que chegavam direto da Itália ou passaram antes por cidades do interior do Estado, do Uruguai e da Argentina. Muitos italianos abriram casas de comércio. Oriundo de Buenos Aires, a primeira parada na América, Nicolau Rocco, por exemplo, fundou a icônica Confeitaria Rocco.

Nicola di Leone (de branco) abriu a casa comercial Napoli na Rua da Praia. Acervo de Ricardo Chaves / Divulgação / Divulgação

A Cidade Baixa abrigou grande comunidade italiana. Imigrantes atuaram em muitas áreas, desde a alfaiataria e as indústrias até a arte e a fotografia. O famoso fotógrafo Virgilio Calegari passou por Caxias do Sul antes de morar em Porto Alegre.

Uma comunidade muito relevante foi formada por imigrantes calabreses, da cidade de Morano Calabro. No Rio Grande do Sul, residem mais de 25 mil habitantes de origem calabresa. Curiosamente, a cidade na Itália tem hoje menos de 5 mil habitantes.

Leia Mais Armando Boni: vida e obra de um engenheiro italiano no RS

A temporada do programa Aconteceu no RS sobre os 150 anos da imigração italiana no Estado tem novos episódios às segundas-feiras, ao meio-dia, no canal GZH no YouTube. Você também pode ouvir na Rádio Gaúcha aos sábados, às 23h30.