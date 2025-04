Um pequeno prédio às margens da BR-470, em Barão, no Vale do Caí, é lembrança do tempo da ferrovia entre Montenegro e Caxias do Sul. Em frente à velha estação, os viajantes passam pela rodovia construída no traçado dos trilhos que levaram prosperidade à Serra. No entorno daquela casinha, floresceu o povoado que virou um município.