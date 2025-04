Como foi a construção da BR-101 no RS

A história do Litoral Norte pode ser dividida em antes e depois da BR-101 . Sem uma rodovia, carroças e automóveis precisavam percorrer a areia na beira da praia. As obras da estrada de Osório a Torres começaram na década de 1940 .

Em 1943, o engenheiro Alfredo Waldeck publicou artigo com conclusões sobre o percurso da rodovia. O projeto já previa ramais para chegar às praias de Capão da Canoa e Torres. Naquele ano, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (Daer) contratou a firma Dahne, Conceição & Cia para terraplenagem do primeiro trecho de 40 quilômetros . Com o agravamento da Segunda Guerra Mundial, os serviços foram suspensos após execução de apenas 12 quilômetros.

Em 1947, foram reiniciados os trabalhos , com o Daer administrando a conclusão dos 12 quilômetros. O restante do trecho entre Osório e o Rio Mampituba foi repassado para execução de empreiteiras contratadas.

O Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (Dner) incluiu esta estrada no Plano Rodoviário Nacional em 1948. Seria a BR-59, ligando Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba . A obra recebeu impulso, passando por ajustes no projeto para se adequar às condições técnicas das estradas federais.

Um boletim publicado pelo Daer, em 1949, descreveu o que a obra representava para os gaúchos: "a almejada rodovia por onde poderá, com toda segurança e comodidade, sem as incertezas e perigos da passagem pela praia, atingir locais de veraneio situados entre Capão da Canoa e Torres".

A estrada reduziu o tempo de viagem de Porto Alegre a Florianópolis. O trajeto anterior era pela BR-2 (atual BR-116), na região serrana. No filme O Aspecto Rodoviário do Rio Grande do Sul, produzido pela Leopoldis-Som para o DAER, em 1953, a rodovia do Litoral Norte já estava liberada para tráfego de veículos. Ela não era asfaltada. No Rio Três Forquilhas, sem a ponte, a travessia exigia o uso de balsa.