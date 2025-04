Chocolate Haenssgen: história da fábrica fundada em 1895 no RS

Fábrica Haenssgen em 1924. Fundador está no centro, ao fundo, de branco. Haenssgen / Divulgação

No final do século 19, em uma pequena casa de madeira, o imigrante Frederico Germano Haenssgen fundou uma fábrica de doces no Vale do Taquari. A Haenssgen S.A. Indústria e Comércio é uma das empresas mais antigas em atividade no Estado. Integrantes da quarta e da quinta gerações da família estão no comando da indústria de chocolates que completou 130 anos.

Inicialmente, o imigrante Haenssgen se estabeleceu no Vale do Sinos. Ele, que era açougueiro na Alemanha, virou caixeiro-viajante no Rio Grande do Sul. Em 1893, em meio à Revolução Federalista, ficou hospedado no interior de Lajeado, na localidade de São Gabriel da Estrela, atual município de Cruzeiro do Sul. Lá, conheceu a futura esposa, Eleonora Veeck, filha do dono da pensão. A jovem era doceira.

Leia Mais Chácara dos Eucaliptos: a história do campo do Inter na Azenha

O caixeiro-viajante ficou encantado pela moça e pelos doces. Ele levou produtos e os vendeu facilmente pelo caminho. Frederico e Eleonora se casaram em 1894. Em seguida, em 2 de janeiro de 1895, foi fundada a pequena fábrica de balas, caramelos e outros doces coloniais. No início do século 20, a empresa importou máquinas e começou a produzir chocolates.

Em 1936, foi registrada a marca Natal. Filho e genros sucederam o fundador na fábrica. O negócio cresceu e a indústria de Cruzeiro do Sul virou uma das principais do Brasil, fazendo balas, caramelos, bolachas e chocolates. Os produtos estavam até nos serviços de bordo dos aviões da Varig e da Vasp. No final dos anos 1960, a frota da empresa somava 31 veículos.

Mostruário antigo de produtos da empresa de Cruzeiro do Sul. Haenssgen / Divulgação

A indústria superou momentos de dificuldade, como as duas guerras mundiais e um processo de recuperação judicial. Luís Carlos Haenssgen e Ricardo Augusto Haenssgen, bisnetos do fundador, e Maurício Haenssgen, trineto, estão à frente da empresa que tem 90 funcionários. A fábrica fica no mesmo terreno do primeiro galpão de 1895.

— O sonho de toda criança era ter uma fábrica de chocolate. Eu cresci aqui dentro. A empresa é minha vida. É uma responsabilidade tremenda carregar o legado do meu bisavô — afirma o diretor-presidente, Luís Carlos Haenssgen.

Fábrica está desde 1895 no mesmo local. Haenssgen / Divulgação

A indústria, além de produzir o bombom Doce Lágrima - uma receita de mais de 70 anos - e o chocolate Haenssgen, atende o setor de padarias, confeitarias e pizzarias com produtos da marca Doceiro.