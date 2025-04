Carrefour: como foi a chegada da rede francesa ao RS em 1980

Corredores lotados, crianças perdidas e consumidores com calculadoras nas mãos. Em 18 de março de 1980, o Carrefour abriu ao público o seu primeiro hipermercado em Porto Alegre. A inauguração oficial ocorreu na noite anterior. A loja da Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon, atraiu mais de 20 mil pessoas no primeiro dia.

O gigantesco prédio, com 9 mil metros quadrados de área de vendas, foi erguido em apenas cinco meses. Em pouco tempo, além de transformar a paisagem da região, virou ponto de referência para localização dos porto-alegrenses.

A rede francesa, em propagandas, se apresentava como a "sede do combate à inflação". Chegou ao mercado gaúcho com a fama de vender mais barato do que os concorrentes.

A nova loja gerou 500 empregos. O hipermercado oferecia mais de 30 mil itens. Na entrada, foram construídas lojas para aluguel. O estacionamento somava 1,3 mil vagas.

No açougue, um francês veio treinar a equipe. A padaria, é claro, produzia baguete, tradicional pão da França. A primeira loja continua em operação na Avenida Bento Gonçalves com a Rua Albion.

O Carrefour está comemorando 50 anos no Brasil. Em 1975, abriu o primeiro hipermercado em São Paulo.

No Rio Grande do Sul, a empresa tem hoje 10 lojas da bandeira Carrefour, três do Sam's Club e 29 do Atacadão, empregando cerca de 6 mil pessoas.

Os supermercados Nacional, também pertencentes ao Carrefour, estão em fase de extinção.