A história do carro que completa cem anos com família no RS

Vontobel era dono de um armazém no interior de Ijuí . Uma casa comercial que vendia de tudo e comprava produtos coloniais. Em uma época de poucos automóveis no Estado, o novo veículo permitiu a abertura de outros armazéns na região.

O empresário Ottomar Vontobel relata que, a bordo do carro, em um passeio de final de semana, o pai descobriu a Fonte Ijuí, uma fonte de água mineral. No Chevrolet 1924, os filhos de João Vontobel aprenderam a dirigir. Nos anos 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, o carro foi adaptado para o gasogênio devido à falta de combustível .

O carro foi devolvido à família quando a Casa Dico fechou as portas, no início dos anos 2000. A raridade ficou em exposição no Museu do Automóvel da Ulbra e na fábrica de refrigerantes dos Vontobel em Santa Maria. Atualmente, está emprestado para exposição no museu American Old Trucks, em Canela.