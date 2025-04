Nova Milano: a história dos pioneiros do berço da imigração italiana no RS

As famílias Crippa, Sperafico e Radaelli entraram para a história da colonização italiana no Rio Grande do Sul. Em 20 de maio de 1875, 13 pessoas chegaram à serra gaúcha, três meses após a partida do porto de Gênova, na Itália. Eles fundaram Nova Milano, atualmente distrito de Farroupilha.

No segundo episódio da temporada do programa Aconteceu no RS, já disponível no canal de GZH no YouTube, o jornalista e pesquisador Ademir Antonio Bacca conta como foi a chegada dos colonos aos lotes de terras, por que a região serrana foi o principal destino e a história das famílias pioneiras.

Tommaso Radaelli viajou com a esposa Maria Pasqualina Pirovano e o filho Angelo Fermo. Ele é pioneiro na produção de uva na região. Em 1877, ganhou mudas da família Ruschel, de Picada Feliz.

O casal Luigi Sperafico e Angela Rivolti chegou ao Brasil com cinco filhos. Luigi se dedicou à agricultura na localidade de Travessão São José.

Stefano Crippa emigrou com a esposa Natalina Galliani e o irmão Carlo. Ele abriu casa de comércio. Crippa deu à comunidade o nome de Nova Milano.

Os pioneiros Radaelli, Crippa e Sperafico. Livro 150 anos da Imigração Italiana Volume IV / Reprodução

As três famílias saíram da região da Lombardia. Chegaram ao Rio de Janeiro em 9 de março. O destino ainda estava distante. A viagem seguiu até Porto Alegre e, em pequenos vapores, até São Sebastião do Caí. O último trecho foi percorrido até a Picada Feliz. O grupo era formado por aproximadamente 60 famílias.

Convencidos pelo indígena Luiz Bugre, os Crippa, Sperafico e Radaelli decidiram não esperar o responsável pelos assentamentos dos colonos e partiram antes do restante do grupo.

O indígena, criado junto aos colonos alemães, foi o guia no difícil percurso. Num primeiro trecho, a picada já estava aberta. O restante precisou ser aberto a facão. O primeiro abrigo foi uma cabana de Luiz Bugre, onde hoje fica Nova Milano. Nas semanas seguintes, chegaram à Serra as outras famílias italianas.