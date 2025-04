60 anos da TV Globo: saiba quais foram os primeiros programas

A TV Globo está comemorando 60 anos. No final da manhã de 26 de abril de 1965, às 11h35, entrou oficialmente no ar o Canal 4 do Rio de Janeiro. Com a programação de jornalismo, esporte e entretenimento, a emissora virou o principal veículo de comunicação do Brasil. Inúmeros programas, personagens e momentos estão gravados na memória dos brasileiros.