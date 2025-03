Qual a origem da expressão "deu zebra"

O Museu do Futebol, em São Paulo, preserva a memória do esporte. Nas últimas férias, visitei o espaço inaugurado, em 2008, no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. A exposição narra de forma lúdica e interativa a história desde a chegada do futebol até virar uma paixão no Brasil. Um espaço muito legal resgata a origem das expressões brasileiras incorporadas ao esporte britânico.

Por que falamos "deu zebra" quando um time consegue uma vitória improvável? O folclórico técnico Gentil Cardoso inventou a expressão no Campeonato Carioca de 1964. Ele treinava o time da Portuguesa do Rio de Janeiro e queria surpreender os clubes grandes. Momentos antes de um jogo contra o Vasco, disse "acho que vai dar zebra".

O treinador acreditava na vitória do seu time, considerada quase impossível, assim como seria sair a zebra no jogo do bicho, porque não constava na lista de 25 animais das apostas. Naquela noite, "deu zebra". A Portuguesa ganhou do Vasco por dois a um.

Expressão criada na década de 1960. Leandro Staudt / Agencia RBS

A partir de 1973, a simpática Zebrinha do Fantástico, que divulgava os resultados da loteria esportiva no programa da TV Globo, ajudou a popularizar a expressão.

O jogo do bicho também está na origem de outra expressão popular no futebol brasileiro: o bicho, um prêmio extra para jogadores. Tudo começou em 1923. A torcida do Vasco da Gama fazia uma arrecadação para premiar seus jogadores.

Um empate valia um cachorro, o número cinco do jogo do bicho, ou 5 mil-réis. Uma vitória simples era um coelho, número 10, que representava 10 mil-réis. Para grandes vitórias, o prêmio máximo era uma vaca, número 25, ou 25 mil-réis. Seria também a origem da expressão fazer uma vaquinha.