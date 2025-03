J.H. Santos: a história da rede de lojas das "barbadíssimas"

A J.H. Santos começou com uma pequena loja em Porto Alegre, em 1915. José Honorato Santos usou as iniciais do seu nome e o sobrenome da família no comércio de couros que abriu na Rua Dr. Flores, no Centro Histórico. A rede varejista faliu em 1997, mas permanece na memória dos gaúchos.

O fundador administrou a empresa por 35 anos. Em 1950, o filho Fábio Araújo Santos assumiu o negócio, que também passou a vender móveis e objetos de decoração.

A J.H. Santos abriu a primeira filial, em 1963, na Avenida Presidente Roosevelt, em Porto Alegre. Quatro anos depois, chegou ao interior do Estado. A primeira loja foi inaugurada em Uruguaiana.

A matriz da Rua Dr. Flores ficou maior e passou a comercializar eletrodomésticos. Os televisores, uma novidade nos lares gaúchos, impulsionaram as vendas.

A empresa inaugurou a loja de Caxias do Sul em 1970, quando comemorava 55 anos. A abertura do capital, no ano seguinte, permitiu o crescimento acelerado da rede.

A varejista virou o maior anunciante do mercado publicitário no Rio Grande do Sul. Jô Soares foi a estrela da tradicional promoção "Barbadíssimas J.H. Santos".

Propaganda da J.H. Santos em 1974. Zero Hora / Reprodução

Em 1981, no mesmo dia, em 23 de setembro, duas tragédias aéreas abalaram a rede que somava 59 lojas. Os acidentes ocorreram antes da festa de inauguração de filial em Concórdia, em Santa Catarina. O diretor-presidente, Fábio Araújo Santos, filho do fundador, morreu no acidente com avião que tentava pousar em Concórdia. Poucos minutos depois, outro avião caiu a 50 quilômetros de distância, matando Félix Araújo Santos, irmão de Fábio e diretor da empresa. Dez pessoas morreram e duas sobreviveram nos acidentes aéreos em um dia de condições meteorológicas adversas para a aviação.

A J.H. Santos fechou aos poucos as lojas na década de 1990. A falência foi decretada em junho de 1997. O Ponto Frio arrematou 21 lojas em leilão judicial. Outras 15 ficaram com as Lojas Arno.