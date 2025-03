Em vídeo, veja a BR-116 e a Avenida Farrapos nos anos 1960

Canoas estava com pouco mais de 100 mil habitantes no início da década de 1960. A BR-2, atual BR-116 , cortava a cidade. Uma estrada pavimentada, mas sem iluminação . Os acidentes eram frequentes à noite. A única luz era dos faróis dos veículos.

Em 1962, o governo do Estado, por meio da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), fez a instalação da rede de iluminação para aumentar a segurança das viagens entre Porto Alegre e Canoas. O investimento incluiu a Avenida Farrapos e a rodovia federal. No vídeo acima, veja imagens do trabalho.