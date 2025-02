Tramandaí em 1904: curioso relato sobre o balneário

Banhistas em Tramandaí, no início do século 20. Revista Mascara / Reprodução

No início do século 20, Tramandaí era um pequeno povoado de pescadores. No verão, famílias ricas chegavam para desfrutar dos banhos de mar. O jornal A Federação publicou, em 1904, um detalhado relato sobre a estação balnear do município de Conceição do Arroio, nome antigo de Osório.

Os três hotéis ficavam mais perto do rio do que do mar. Tramandaí se desenvolveu na área da atual Avenida Emancipação. O acesso à beira do mar era "a pé, a cavalo, mas ordinariamente em carretas de bois, com bancos".

O Hotel da Saúde possuía grande salão, pomar e o "possível conforto e bom trato dispensado pelo proprietário Leonel Pereira e família". O Hotel Sperb recebeu, naquele veraneio, famílias de São Leopoldo, Santo Antônio da Patrulha, Conceição do Arroio, Gravataí, Novo Hamburgo e Porto Alegre. A banda de música de Edmundo Wolf animava as férias no estabelecimento de Jorge Sperb. Outro hotel pertencia ao comerciante sírio Jorge Mury, menos frequentado, mas de "regulares acomodações".

Em janeiro, fevereiro e março, os banhos de mar atraíam visitantes. Tramandaí possuía poucas casas de madeira e telha. A maioria era construída de palha de tiririca, retirada das lagoas.

Carretas puxadas por bois na praia em Tramandaí. Revista Mascara / Reprodução

O rio apresentava movimento regular de canoas de pesca, que conduziam famílias em passeios, às pescarias e às praias. A região oferecia caça em abundância, principalmente de aves.

Os botos subiam o rio e eram "vistos às vezes bem próximos à praia do povoado". Nos passeios pelas lagoas, não faltavam os jacarés.

Moradores não faziam roças e hortas. A pesca era a ocupação das famílias. De março a maio, pescavam tainha em grande escala. De agosto em diante, era a vez do bagre. Mulheres ficavam encarregadas de abrir e salgar os peixes na beira da praia ou em galpões.