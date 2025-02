Nova crise da Bombril: relembre a trajetória da marca que virou sinônimo de esponja de aço

Em propagandas, a fabricante exaltava que "há sempre novos usos para Bom Bril", "mas cuidado com as imitações, que são menores e têm fios grossos". A lã de aço ajuda na limpeza, desde panelas até vidros, azulejos e ferragens .

A linha de produção saiu do bairro do Brooklin, em São Paulo, para uma moderna fábrica em São Bernardo do Campo, em 1976. A marca já era forte, mas multiplicou a relevância no mercado com a campanha do Garoto Bombril. O ator Carlos Moreno virou ícone da propaganda brasileira. Em 1978, gravou os primeiros comerciais da campanha criada pelos publicitários Washington Olivetto e Francesc Petit.