Rádio Gaúcha: veja o estúdio em 1939

Estúdio da Rádio Gaúcha na Rua Sete de Setembro em 1939. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

A Rádio Sociedade Gaúcha deixou no final da década de 1930 o bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Os estúdios foram transferidos da Praça José Montaury, em frente à Hidráulica Municipal, para o Centro. A moderna estrutura oferecia auditório confortável para o público que assistia às apresentações artísticas.

Em maio de 1939, a Revista do Globo publicou duas fotos dos "mais luxuosos estúdios radiofônicos do nosso Estado". No pequeno palco, ficavam os microfones e instrumentos musicais, inclusive um piano. Na época, radioteatro e apresentações musicais faziam sucesso na programação.

Instrumentos musicais no palco da emissora de rádio. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

Os novos estúdios ficavam na Rua Sete de Setembro, perto da Rua General Câmara. A sede permaneceu neste endereço até a mudança para o Edifício União, em 1950.

Fundada em 8 de fevereiro de 1927, a Rádio Gaúcha comemora 98 anos. O primeiro estúdio foi montado no sexto andar do Grande Hotel, junto à Praça da Alfândega. A estação radiofônica ocupou também um sobrado na Rua dos Andradas antes da mudança para o Moinhos de Vento, no início dos anos 1930.

Em 1939, propaganda da Rádio Gaúcha no novo endereço. A Noite / Reprodução