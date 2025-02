Praia de Belas: conheça a história da avenida de Porto Alegre

A Avenida Praia de Belas , em Porto Alegre, ficava às margens do Guaíba antes dos aterramentos. No século 19, o caminho contornava a enseada ao sul da cidade. Os aterros começaram na década de 1950. A arborizada avenida cruza hoje os bairros Menino Deus, Praia de Belas e Cidade Baixa .

O historiador Sérgio da Costa Franco tinha outro entendimento. No livro Porto Alegre: Guia Histórico, atribuiu a origem do nome a um velho morador, Antônio Rodrigues Belas . Ele foi aferidor de pesos e medidas no comércio da cidade, irmão da Santa Casa de Misericórdia e administrador da construção da doca do Mercado Público.

Pela estrada de terra, os moradores chegavam a uma região de chácaras. Em 1857, vereadores ordenaram orçamento da despesa a ser feita com o aterro no "caminho chamado Praia de Belas, desde a ponte de pedra até a frente da chácara de D. Feliciana Prima de Castro".

O Caminho de Belas ou Praia de Belas começava na ponte de pedra sobre o Riacho (Arroio Dilúvio), ainda preservada no Largo dos Açorianos. Nas enchentes, a estrada ficava inundada. No final do século 19, a via recebeu os trilhos da Ferrovia do Riacho.