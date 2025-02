Noiva da Lagoa dos Barros: a adolescente por trás da lenda da freeway

A l enda da Noiva da Lagoa dos Barros , no Litoral Norte, tem origem em um caso de feminicídio . Maria Luiza Haüssler , 17 anos, foi assassinada pelo ex-namorado em Porto Alegre, em 18 de agosto de 1940 . Heinz Werner João Schmelling , 19 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Na lenda, uma jovem vestida de branco, "a noiva", aparece para motoristas na beira da lagoa, às margens da freeway, entre Santo Antônio da Patrulha e Osório.

Moradora da Rua Dona Laura, Maria Luiza era estudante de artes. Por dois anos, namorou Schmelling. Em uma noite de sábado, em 17 de agosto de 1940, ele a reencontrou em um baile na Sociedade Germânia , no bairro Moinhos de Vento. Na madrugada, os dois desapareceram.

Uma prima, que a acompanhava, voltou para casa sozinha. No domingo, o desaparecimento foi comunicado à polícia. O corpo da adolescente foi localizado três dias depois, no fundo da Lagoa dos Barros, amarrado a tijolos .

Pela investigação policial, Schmelling matou a ex-namorada e jogou o corpo na lagoa. Ele foi localizado no bairro Belém Velho, em Porto Alegre, portando revólver e ferido. No hospital, apresentou versões contraditórias sobre o desaparecimento antes de indicar a localização do corpo.