Guerra Cisplatina: o plano dos argentinos para tomada de Santa Catarina

Vista do porto e da cidade do Desterro (Florianópolis) no final da década de 1820.

Muito antes de invadirem as belas praias catarinenses nos verões, os argentinos planejaram a tomada de Santa Catarina. As Províncias Unidas do Prata, atualmente Argentina, lutaram contra o Império do Brasil na Guerra Cisplatina entre 1825 e 1828. O conflito resultou na independência do Uruguai, mas o plano envolvia a tentativa de acabar com a monarquia brasileira.