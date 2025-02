Colecionador dos Estados Unidos compra raridades no RS: três Fuscas e um Santana Quantum zero-quilômetro

A Comercial Gaúcha de Veículos ocupava uma das principais esquinas de Estrela, no Vale do Taquari. Depois do encerramento do contrato com a Volkswagen, em 2002, a concessionária guardou relíquias, que ficaram mais valorizadas com o passar do tempo. Três Fuscas e um Santana Quantum zero-quilômetro foram vendidos para colecionador e, em breve, partirão para os Estados Unidos.