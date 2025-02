Calorão no RS: saiba quais as maiores temperaturas desde o início do século 20

Na década de 1940, poucos conseguiam refúgio nas praias do RS. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

O verão de 1943 ficou marcado na história do Rio Grande do Sul devido ao calorão. Em uma época sem o conforto dos aparelhos de ar-condicionado, a população enfrentou dias insuportáveis. Em Porto Alegre e outras cidades, o início daquele ano ostenta os recordes de calor das estações meteorológicas oficiais. As marcas só foram superadas pelos 42,9ºC em Uruguaiana, em 2022, a temperatura mais alta já registrada no Estado.

Em 5 de janeiro de 1943, o Diário de Notícias publicou que "a temperatura nestes últimos dias tem se feito sentir em grande intensidade no Estado". O jornal carioca relatou que a máxima chegou, no primeiro dia do ano, a 40,7ºC em Porto Alegre. É o recorde até hoje na Capital.

A estação meteorológica oficial de Porto Alegre ficava no Centro Histórico. O serviço de monitoramento das condições climáticas nasceu, em 1908, como Instituto Astronômico e Meteorológico (IAM) da Escola de Engenharia, onde fica o Campus Centro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 18 de maio de 1909, o IAM começou a elaboração de um boletim meteorológico diário. Em agosto de 1974, a estação oficial foi transferida para o bairro Jardim Botânico, onde permanece até hoje. Uma segunda estação foi criada em 2022 no bairro Belém Novo.

Os primeiros dias de 1943 registram 42,6ºC em Jaguarão e 42,4ºC em Dom Pedrito e São Luiz Gonzaga. As marcas só foram superadas no Estado pelo calor do verão de 2022.

Em 2025, Quaraí já colocou duas temperaturas entre as maiores da série histórica do Estado. Na tarde desta segunda-feira (03), o Inmet registrou 42,5ºC no município da Fronteira Oeste.

Temperaturas máximas no RS desde a década de 1910

42,9ºC - Uruguaiana (27/02/2022) 42,6ºC - Jaguarão (01/01/1943) 42,5ºC - Quaraí (03/02/2025) 42,4ºC - Quaraí (23/01/2025), Dom Pedrito (janeiro de 1943, sem confirmação do dia) e São Luiz Gonzaga (16/01/1943) 42,3ºC - Santa Cruz do Sul (17/02/1929)

Temperaturas máximas em Porto Alegre

40,7°C (01/01/1943) 40,6°C (06/02/2014) 40,4°C (16/02/1929) 40,3°C (14/02/1958, 31/12/2019 e 16/01/2022) 40,1°C (16/01/2022)