Hotel Sperb: pioneiro nos veraneios em Tramandaí 

Sperb era filho de hoteleiro do Vale do Sinos. No livro Tramandahy: as idas à praia no início do século XX, o pesquisador Felipe Kuhn Braun conta que o jovem empresário, acompanhado de amigos, percorreu a cavalo as praias de Torres a Quintão em busca de um local para construção do hotel de verão. Ele optou por Tramandaí devido à localização, já que pretendia atrair hóspedes de Porto Alegre, do Vale do Sinos e do Vale do Paranhana.