Por que Bangladesh nunca esqueceu Pelé

Torcida para a seleção brasileira em Bangladesh. Redes Sociais / Reprodução

Era o mês de fevereiro de 1952 quando um grupo de estudantes decidiu marchar pacificamente em defesa da própria língua e da identidade do seu povo, em um território conhecido como Paquistão. O movimento nasceu após uma decisão do governo local de impor o urdu como único idioma oficial do país, ignorando por completo os falantes da língua bengali. O poder político estava concentrado no Paquistão Ocidental, dominado por uma elite de língua urdu. Para milhões de bengaleses, a medida ia além de uma escolha administrativa. Era a negação da própria cultura.

A manifestação foi reprimida com violência pela polícia, provocando mortes e gerando imensa repercussão. Começava ali um período de revoltas, que culminaria com a independência da República Popular de Bangladesh.

O país nasceu, de fato, em 1971, quando foi oficializada a separação do Paquistão. E foi nesse contexto de afirmação nacional e de um povo aprendendo a contar a própria história que a população passou a reverenciar um rei nascido no Brasil.

Edson Arantes do Nascimento. Copa de 1970. Um homem negro, de origem pobre, vivia seu auge e encantava o mundo com a bola nos pés. Bangladesh ainda vivia sob os efeitos terríveis da guerra. Mas Pelé, vestindo a camisa da Seleção Brasileira, era capaz de oferecer algo precioso: dribles mágicos, jogadas inacreditáveis e instantes raros em que era possível sonhar.

Pelé representava excelência, autoestima e, por que não, a possibilidade de um povo pequeno, distante dos grandes centros de poder, sentir-se conectado ao resto do mundo. Foi como resumiu o embaixador do Brasil em Bangladesh, Paulo Fernando Dias Férez, nesta semana em entrevista à Rádio Gaúcha: “Pelé pairava soberano sobre todas as desavenças do mundo”.

É fantástico. E, como tal, é lembrado até hoje.

Os números do Rei são fora da curva, sabemos. Pelé é o único jogador do planeta a vencer três Copas do Mundo. É o recordista de hat-tricks do futebol mundial: 92 ao longo da carreira. Uma barbaridade. Mas há também uma dimensão histórica. Uma estrela com trajetória inspiradora, que demonstra que é possível sair de um lugar improvável e conquistar respeito do mundo todo.