O voto feminino sob ataque mostra que nenhum direito está garantido

Bertha Lutz, uma das principais vozes pelo voto feminino no Brasil, na conferência que deu origem à ONU, em 1945. Arquivo ONU / Divulgação

Cada nova geração corre o risco de acreditar que os direitos com os quais nasceu sempre existiram. O exercício de quem veio antes, portanto, acaba sendo ter que lembrá-los de que não, nem sempre foi assim. Direitos são conquistados ao longo de anos, às vezes décadas, de luta e de enfrentamento aos que consideravam aquela conquista uma ameaça à ordem estabelecida.

Foi assim com o voto feminino.

No início do século passado, mulheres britânicas organizaram um dos movimentos mais emblemáticos da história pela ampliação da democracia. As sufragistas, lideradas por Emmeline Pankhurst, foram presas, espancadas, ridicularizadas e submetidas à alimentação forçada durante greves de fome. Em uma das práticas mais abjetas, elas eram amarradas a camas ou cadeiras, enquanto homens forçavam tubos de borracha pelo nariz ou garganta até o estômago. Uma cena pavorosa. Lutavam por algo que hoje pode parecer um direito quase natural: participar da escolha dos governantes.

No Brasil, o voto feminino seria conquistado em 1933, fruto da mobilização de mulheres extraordinárias, como Bertha Lutz, fundadora da Fundação Brasileira pelo Progresso Feminino.

Daí minha perplexidade diante do reaparecimento de discursos que cogitam restringir nosso direito, em pleno ano de 2026. Nos Estados Unidos, setores da direita voltaram a defender o fim da 19ª Emenda, que garantiu às mulheres o direito de votar. No Brasil, declarações do influenciador Paulo Figueiredo e manifestações de outros grupos conservadores caminham na mesma direção, resgatando a ideia de que mulheres votariam de forma mais "emocional" e, por isso, deveriam ter sua participação política restringida.

Pode isso, Arnaldo? Eu custo a acreditar que estejamos diante de uma discussão que promova esse tipo de retrocesso.