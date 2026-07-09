Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Retrocesso inaceitável
Opinião

O voto feminino sob ataque mostra que nenhum direito está garantido

Fico perplexa diante do reaparecimento de discursos que cogitam restringir nossos direitos

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Kelly Matos

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