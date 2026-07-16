Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Medialunas quentinhas
Opinião

Eu sei que brasileiro não pode torcer pela Argentina, mas...

Você viu que, aos 39 anos, Messi voltou a dar show uma semifinal de Copa?

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