Valdemar Costa Neto antecipa retorno ao Brasil para solucionar briga entre Michelle e Flávio Bolsonaro: "Se não nos entendemos, perdemos a eleição"

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse, em entrevista exclusiva à Rádio Gaúcha nesta quinta-feira (25), que precisou antecipar o retorno ao Brasil devido à briga entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o enteado, o pré-candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro.

Costa Neto foi abordado no Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, pela equipe da Gaúcha, que está no país para a cobertura da Copa do Mundo de 2026. O presidente do partido estava no local para assistir aos jogos do Brasil.

— Eu estou aqui em Miami, estou indo para São Paulo, antecipei minha viagem porque isso é muito sério, a Michelle tem um preço para nós, o que ela fez pelo PL Mulher no Brasil não tem preço, o Flávio está com a eleição quase empatada com o Lula. Eu tenho que conversar com a Michelle chegando, e com o Flávio nós temos que acertar isso aí. Se não acertar isso aí, nós já vamos sair perdendo em casa — disse o político.

Segundo ele, é preciso que os dois se entendam já que a eleição presidencial está em jogo, e que isso diz relação direta ao marido de Michelle, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

— Eu pretendo conversar com a Michelle, eu tenho o maior respeito por ela. Ela levantou o PL Mulher no Brasil, fez um trabalho maravilhoso. O Flávio está bem, está com quase 40%, nós baixamos um pouco, mas a diferença é pequena. Se nós não nos entendemos, nós perdemos a eleição e quem vai pagar é o Bolsonaro.

A troca de farpas teve início devido às negociações por apoios no Ceará. Michelle criticou a possível aliança de Flávio com Ciro Gomes, pré-candidato ao governo do Estado.

— O Ciro briga até com o irmão, briga até com a família toda. É o jeito dele. Agora, não trata-se da nossa preferência. O Ciro é um homem sério, que tem muitos defeitos. Mas é o único que tem chance de vencer o PT. Se nós não formos com ele, o governador do Ceará vai ser o PT. Se nós formos com ele, ele ganha a eleição.

Questionado se Michelle precisa ser convencida, ele respondeu:

— Tem que ser convencida.

Para Costa Neto, a prioridade é criar "um clima melhor" para a campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

— Tem que haver (um clima melhor). Senão, nós vamos perder a eleição. E se perder a eleição, eles vão matar o Bolsonaro — declarou.

Mais cedo, em nota, Valdemar disse que só iria se manifestar publicamente após conversar com os dois, e que "divergências fazem parte de qualquer ambiente vivo, plural e comprometido com ideias".

Entenda o conflito

Na quarta-feira (24), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou vídeo nas redes sociais criticando o enteado, o pré-candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro. No relato, a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz ter sido "apunhalada" nas negociações por apoios no Ceará.

Segundo Michelle, Flávio trabalhou por uma aliança com Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao governo do Ceará. A ex-primeira-dama é contrária à coligação do PL com Ciro, antigo crítico do governo Bolsonaro.

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— Vi as postagens do Flávio contra mim nas redes sociais. Palavras duras, tom agressivo, defendendo André Fernandes (deputado federal do PL-CE). E, em consequência, apoiando a aliança com o homem (Ciro Gomes) que chamou a ele, a mãe e a seus irmãos de corruptos e de ovos de serpentes nazistoides. (...) Peguei o telefone, procurei mensagens do Flávio, procurei uma ligação perdida, procurei qualquer sinal de que ele tinha tentado falar comigo antes de falar para o Brasil. Não tinha nada. Eu fiquei triste, porque eu não imaginava que eles teriam essa reação — disse Michelle.

A ex-primeira-dama diz ter tentado contato com Flávio, dizendo ter sido desrespeitada pelo enteado.

— Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. E eu não tinha feito nada contra ele — contou Michelle.

Depois do vídeo de Michele, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo em que, sem mencionar Michelle, diz que não vai ser aborrecido por nada.

— Hoje (quarta-feira), dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol — disse.

A declaração de Flávio foi feita durante uma live antes do jogo entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo.

Posteriormente, nas redes sociais, Flavio pediu desculpas a Michelle. "Em nenhum momento ofendi ou tive a intenção de ofender a Michelle. Se o fiz em algum momento, mais uma vez, peço desculpas. Tenho por ela respeito e reconhecimento pelo trabalho no PL Mulher, pelo cuidado com meu pai e por tudo o que representa para o Brasil", disse.