Um símbolo da política que interrompe o pacto de respeito pelo outro

Uma Copa do Mundo nunca mobiliza bilhões de pessoas apenas pelo que acontece dentro de campo. O futebol é o motor do espetáculo, por óbvio, mas é daqueles momentos raros em que países marcados por disputas políticas, guerras ou diferenças profundas aceitam compartilhar um mesmo espaço.

Não significa que os conflitos desapareçam. Ou que divergências, legítimas, deixem de existir.

Mas por algumas semanas (e dessa vez são mais semanas mais do que nunca!) se estabelece um pacto mínimo de convivência e reconhecemos a humanidade do outro.

Ao menos, deveria ser assim.

Nos últimos dias, contudo, uma série de episódios apontaram na direção contrária, e a dificuldade para cidadãos de alguns países entrarem nos EUA ganhou as manchetes. O episódio envolvendo um árbitro da Somália nesta Copa talvez seja um símbolo dessa política que interrompe o pacto que se esperava, de respeito pelo outro.

Segundo relato publicado pelo New York Times, mesmo com documentos válidos, credenciamento oficial e integrando o grupo de árbitros selecionados pela FIFA, Omar Artan foi retido, submetido a questionamentos e impedido de entrar nos Estados Unidos.

Com todas as credenciais apresentadas, não há como não interpretar a decisão como um gesto discriminatório. Trata-se de um profissional oficialmente convocado para atuar no principal evento esportivo do planeta e que, ainda assim, não conseguiu ultrapassar a fronteira.

As circunstâncias específicas pertencem às autoridades migratórias e aos protocolos adotados pelo país. Ainda assim, quando recaem suspeitas de que o país de origem possa ter pesado para a negativa, impõe-se uma pergunta maior: como um país se candidata a ser sede da Copa do Mundo se não está disposto a receber todos os cidadãos?

Receber uma Copa não se traduz apenas organizar jogos. Significa assumir um compromisso de acolhimento, respeitar sotaques, religiões e identidades diferentes.

O Brasil deixou esse legado em 2014, ao entender que sediar um evento global também exige disposição para abrir espaço ao encontro. Em Porto Alegre, a recepção à seleção da Holanda permanece como lembrança afetiva de quem viveu aqueles dias.

De volta à Somália, o árbitro foi recebido como herói. E afirmou que não desistirá do “maior sonho da sua vida”. Prometeu seguir trabalhando para orgulhar o povo de seu país. Um gesto bonito que nos dá uma pontinha de esperança, provando que ainda é possível exercer humanidade, apesar de tudo.