Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

No caminho da cura
Notícia

Um legado para a humanidade

Fernando Goldsztein investiu milhões de reais em projeto internacional para pesquisar novos tratamentos contra meduloblastoma

Kelly Matos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS