Trump, a gasolina e a guerra contra o Irã

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (foto de arquivo). CHIP SOMODEVILLA / Getty Images via AFP

O presidente Donald Trump afirmou na manhã desta segunda-feira (15), em publicação nas redes sociais, que navios “começaram a se mover” pelo Estreito de Ormuz.

A mensagem chamou atenção porque ele havia declarado anteriormente que a via marítima só seria totalmente reaberta após a assinatura do acordo, prevista para sexta-feira (19). Durante a guerra, um pequeno número de embarcações já vinha transitando pelo estreito.

Empresas de transporte marítimo informaram que mantêm postura cautelosa e aguardam mais detalhes antes de retomar a navegação plena na região.

A palavra “cautela” também tem sido usada por líderes mundiais para definir o clima em torno do acordo de cessar-fogo e do roteiro diplomático para encerrar a guerra de meses entre Estados Unidos e Irã. A boa notícia é que os preços do petróleo recuaram diante da expectativa de que o conflito no Oriente Médio possa estar próximo do fim.

O texto completo do acordo ainda não foi divulgado, mas, segundo sinalizações de Trump e de autoridades iranianas, prevê um cessar-fogo de 60 dias para abrir caminho a negociações em busca da paz definitiva.

Nos bastidores, há um componente político relevante para a movimentação de Trump: o desconforto dos eleitores norte-americanos com o aumento do preço dos combustíveis durante o conflito. O fim da guerra tende a reduzir os valores da gasolina nos EUA — considerados um problema político para o presidente — e aliviar a economia iraniana.