Nunca será só futebol

Foi meu grande amigo Rodrigo Oliveira, um dos jornalistas mais completos e competentes que conheço, quem me chamou a atenção para o próximo adversário do Brasil na Copa. Não pelos aspectos futebolísticos, que seria o óbvio, mas antes sobre um cenário de caos político, social e institucional, além do colapso das condições mínimas de vida naquele país.

Falo do Haiti, nação assolada por uma crise humanitária, onde quase 2 milhões de pessoas vivem em situação de escassez extrema de alimentos, incluindo níveis muito altos de desnutrição aguda e risco iminente de mortes. É desolador. E se faz ainda mais violento contra meninas e mulheres. Relatório da ONG Médicos sem Fronteiras apontou que o número de mulheres vítimas de violência sexual, atendidas em uma única clínica em Porto Príncipe, triplicou de 2021 a 2025. Também houve aumento significativo na brutalidade dos ataques, praticados por grupos criminosos. Entre as sobreviventes, mais da metade relatou ter sido agredida em ataques coletivos, com 10 ou mais agressores ao mesmo tempo.

À crise de segurança soma-se a pobreza generalizada, escolas fechadas, hospitais paralisados, crianças separadas dos pais quando as famílias são obrigadas a se deslocar e não podem ser acolhidas juntas. Como é possível que, em 2026, uma nação siga com essas condições sem que haja um levante internacional? Ou ainda: por que determinadas tragédias conseguem reorganizar prioridades políticas, deslocar recursos, produzir respostas coordenadas, enquanto outras permanecem aprisionadas em um contexto de resignação internacional?

Diversos países tentaram ajudar, é verdade, entre eles o Brasil, que liderou a missão da ONU (Minustah) entre 2004 e 2017. Ainda assim, o país segue convivendo com um cenário de fragilidade institucional extrema, no qual grupos armados controlam cada vez mais territórios no país. São gangues e coalizões criminosas que seguem limitando a circulação das pessoas, dificultando o acesso a serviços básicos e impondo à população todo tipo de violência, como contei aqui.

Em meio a tanta tragédia, acredite, há um povo apaixonado por futebol. Adultos e crianças que, mesmo nas condições mais precárias, param em frente ao equipamento que estiver disponível, uma TV em preto e branco ou um radinho de pilha, para acompanhar as partidas da seleção haitiana. E ali importa menos perder ou ganhar. É um instante único, em que a violência submerge e se refaz a esperança. Parece clichê. E é. Nunca será só futebol.