Brasil, samba que dá

Vinicius Jr. marcou três gols e igualou-se a Mbappé e Haaland na vice-artilharia da Copa do Mundo. CHANDAN KHANNA / AFP

Fazia tempo que uma vitória da Seleção não encantava o país apaixonado por futebol. Na quarta-feira (24), uma saudade se desfez. O Brasil, agora classificado para a fase de mata-mata da Copa do Mundo, venceu. E, com o perdão do clichê, convenceu. Com atuação estonteante de Vini Jr., que tomou para si o protagonismo que nos faltava, o time de Carlo Ancelotti devolveu à torcida a alegria de assistir a um jogo sem desconfiar.

A alegria é uma tradição do nosso futebol. Há até bem pouco tempo, nos uníamos pela magia dos dribles, a despeito de nossas divisões, fossem por posicionamento político ou pela discussão sobre uva-passa no arroz. A maldita polarização, contudo, separou amigos de infância, minou almoços de família e aboliu qualquer possibilidade de diálogo, a ponto de transformar propaganda de chinelos em ruptura nacional. Triste fim.

Entre as raríssimas situações recentes que nos fizeram unir esteve a campanha de Ainda Estou Aqui ao Oscar, mesmo com parcela ínfima torcendo o nariz para a produção de Walter Salles e a temática da ditadura militar. Foi um movimento pátrio em defesa do Brasil, descreveu a atriz Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz. Voltamos a sonhar juntos.

Mas ainda estávamos sedentos de um sentimento único de orgulho. De ostentar palmeiras onde canta o sabiá e de vibrar com nossas fontes murmurantes. Faltava-nos o encanto com a magia de Ronaldinho Gaúcho, a audácia de Romário, o fenômeno Ronaldo e o extraordinário Pelé, sem esquecer dos dribles desconcertantes de Garrincha. No Metlife Stadium, não vimos o extraordinário, sei disso. Mas vimos um craque se apresentar como tal: marcou três gols (um nos foi roubado) e igualou-se a Mbappé e Haaland, na vice-artilharia da Copa. Alô, Vinicius!

Aliás, cabe dizer que houve brasilidade até mesmo no assalto que sofremos no gol de Vini. Um povo que sofre com escândalos: roubado por entidades fantasmas junto ao INSS, por políticos corruptos em escândalos anulados por canetadas de ministro do STF, isso quando não assistimos aos próprios magistrados ostentando em festinhas e resorts junto a investigados na Corte. É triste quando ser roubado já parece parte do jogo. E o brasileiro sabe bem como é essa sensação. Ainda assim, o povo não se entrega. Vini marca de novo. Goleia. Voltamos para recompor. Suamos a camisa.