Suco azedo de Brasil

Mal havíamos nos recuperado da informação revelada pela Polícia Federal de que o senador Ciro Nogueira (PP) recebia mesada de R$ 500 mil do dono do Master, e o noticiário político jogaria em nosso colo uma troca de mensagens de cinema, com um banqueiro preso e um dos principais pré-candidatos à Presidência como protagonistas. Em um dos trechos, o senador Flávio Bolsonaro (PL) não economiza na intimidade e declara-se a Daniel Vorcaro: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente”.

Repito: não era dinheiro dele. Era produto do maior roubo da história do sistema financeiro nacional

A mensagem foi enviada num dia. Vorcaro, preso no outro. Fora pego pelas autoridades ao tentar fugir do país, após a descoberta de um esquema bilionário de fraudes financeiras, com rombo de mais de R$ 51 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito.

Olhar para as cifras negociadas é desanimador para qualquer cidadão honesto. As conversas, interceptadas pela PF, apontam para um contrato de R$ 134 milhões para produção de um filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos quais R$ 61 milhões teriam sido pagos efetivamente. A quantia remete a outro escândalo, revelado pela jornalista Malu Gaspar em dezembro: um contrato de R$ 129 milhões firmado pelo Master com o escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes. Tudo baratinho. E antes que alguém esqueça, vale lembrar: foram R$ 35 milhões destinados à família Dias Toffoli pelo resort Tayayá.

Não é preciso grande esforço cognitivo para deduzir o óbvio: Vorcaro despejava rios de dinheiro nas mãos de quem pudesse favorecê-lo. Comprava autoridades, investigadores, amigos do rei. O resultado foi a formação de uma teia de proteção ampla e poderosa, com blindagem precificada. E caríssima.

Se fosse recurso privado, ainda caberia uma reflexão sobre a perversão de um sistema em que o dinheiro é capaz de comprar proteção e colocar indivíduos acima da lei. Mas não. O dinheiro do Master não era de Vorcaro. Era surrupiado de investidores, inclusive aposentados e pensionistas. Em um único caso, o Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro aplicou R$ 970 milhões no banco. Em tradução simples, foi com dinheiro de gente que trabalhou uma vida inteira que Vorcaro comprou boa parte da República.

Repito: não era dinheiro dele. Era produto do maior roubo da história do sistema financeiro nacional. Talvez por isso a disposição para seguir despejando as cifras sem qualquer apego, certo da impunidade. Com o dinheiro distribuído, a engrenagem funciona. A CPI termina em pizza, a investigação é anulada e a vida segue, como se ninguém tivesse roubado um alfinete. Suco azedo de Brasil. _