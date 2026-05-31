Pelo Rio Grande

Enquanto o octógono político das redes se concentra sobre o clã Bolsonaro nos Estados Unidos e o carômetro dos deputados que votaram a favor ou contra o fim da escala 6x1, um investimento histórico de R$ 27 bilhões se coloca como discussão inadiável para o Rio Grande do Sul. Trata-se do projeto Natureza, anunciado pela chilena CMPC, que prevê uma nova fábrica de celulose em Barra do Ribeiro, a expansão de áreas florestais e também um terminal portuário em Rio Grande. O valor é, de fato, singular e configura o maior investimento previsto para o Estado na história.

Iniciamos o mês de junho e a Fepam segue à espera de uma manifestação da Funai

O montante, por si só, já seria objeto de atenção, sob a perspectiva de gerar desenvolvimento, criar empregos e promover o bem-estar dos gaúchos. Contudo, mais uma vez, a indefinição sobre prazos e aplicação de regras já previstas em lei ameaça transformar uma oportunidade histórica em chance perdida.

O impasse começou a partir de uma recomendação do Ministério Público Federal (MPF) à Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam)pela suspensão do licenciamento do projeto, sob a justificativa de ausência de consulta adequada às comunidades guaranis impactadas. Na ocasião, em março, a Fepam solicitou prazo de 30 dias para então se posicionar. O MPF requisitou ainda a realização de consultas a partir do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

A indefinição, por óbvio, acendeu um alerta. Não se trata de ignorar as orientações ambientais corretas, o que seria um erro gravíssimo. O receio ocorre pela desconfiança de que o excesso de burocracia possa se sobrepor à capacidade de buscar saídas que conciliem proteção ambiental e desenvolvimento econômico. Iniciamos o mês de junho e a Fepam segue à espera de uma manifestação da Funai. É preciso celeridade.

No meio do caminho, o Ministério Público Federal decidiu ajuizar uma ação civil pública relacionada ao licenciamento, o que fez aumentar a preocupação quanto ao risco de o Estado vir a perder o investimento. Judicializar o caso é o melhor dos caminhos? Não parece.

Daí a necessidade de uma construção conjunta, que vai além de empresa, comunidades indígenas e órgãos ambientais. É necessária a disposição de todos, Estado, União e demais atores políticos para construir consensos, não para aprofundar o impasse. O RS deve ser capaz de proteger direitos e, ao mesmo tempo, precisa ser competente para viabilizar investimentos. Uma coisa não exclui a outra.



