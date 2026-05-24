Os idiotas

Ex-banqueiro distribuiu cifras milionárias a líderes de todo o reino, desde ministro do STF a chefes de partido político. Banco Master / Divulgação

Das coisas mais desprezíveis que um ser humano pode fazer, a meu ver, está o ato de fazer o outro de idiota. E são vastos exemplos, infelizmente, por aqui. Gente que explora pessoas humildes para aplicar golpes e roubar dinheiro. Gente que se aproveita da fé alheia para clamar por doações e enriquecer às custas de alguém. Gente que cria entidade de fachada para surrupiar valores de aposentados e pensionistas do INSS. Tenho asco.

Pois bem. Na semana passada, assistimos a uma dessas demonstrações, de poderosos que têm convicção de que o país é feito de trouxas.

Daniel Vorcaro, ex-dono do Master, entregou às autoridades um rascunho de delação premiada. O objetivo: escapar da cadeia e da cela comum para a qual havia sido transferido por determinação do ministro André Mendonça, do STF (em tempo: ele já retomou a regalia de ficar em uma sala de Estado-maior). O documento, segundo fontes da Polícia Federal, era tão raso que o material dos celulares apreendidos trazia muito mais informações sobre o esquema do que o próprio aspirante a delator se dispôs a narrar.

A mesada de meio milhão de reais a Ciro Nogueira, presidente do PP, sequer foi mencionada.

Foram R$ 35 milhões para o resort da família Toffoli. Outros R$ 129 milhões para o escritório da esposa de Alexandre de Moraes. O valor negociado pessoalmente pelo senador Flávio Bolsonaro e pago para a produção de um filme foi de R$ 61 milhões

É de uma prepotência singular. Mas apesar de tudo, tem razão de ser. Vorcaro distribuiu cifras milionárias a líderes de todo o reino, desde ministro do STF a chefes de partido político. Foram R$ 35 milhões para o resort da família Toffoli. Outros R$ 129 milhões para o escritório da esposa de Alexandre de Moraes. O valor negociado pessoalmente pelo senador Flávio Bolsonaro e pago para a produção de um filme foi de R$ 61 milhões.

Com toda essa dinheirama direcionada, é plausível que o banqueiro queira fazer valer a máxima de: tudo o que eu quiser, os caras lá de cima vão me dar. Não à toa, no dia em que foi preso, Vorcaro enviou mensagens a um ministro do Supremo, evidentemente cobrando atualizações: “Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”.

É por isso que é cansativo e exige um esforço hercúleo acreditar que o país tem jeito. É de abril do ano passado a primeira menção sobre o contrato firmado entre Master e o escritório Barci de Moraes. Alguém tomou providências? Não. A PGR descartou qualquer “ilicitude” e arquivou pedido para investigar.

Em meio a tanta desfaçatez, ponto para a PF que rejeitou a proposta de delação, por considerar insuficiente o conteúdo proposto pelo banqueiro. Ao menos isso. Passar pano para quem liderou a maior fraude financeira da história do Brasil, a essa altura do campeonato, é inadmissível.