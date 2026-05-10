Mensalão Master

Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Corrupção
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Políticos azuis, vermelhos, verdes e amarelos fazem todo tipo de força para enterrar qualquer chance de CPI

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