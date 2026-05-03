Fora da lei

Mal deu tempo de respirar e dar o devido peso ao movimento histórico do Senado, que derrotou Jorge Messias e demonstrou clara reprovação das condutas de integrantes do STF, e uma revelação enterraria de vez a fé do brasileiro em dias melhores. Informou a colunista Malu Gaspar, em O Globo, que o ministro Alexandre de Moraes atuou com força para que a indicação fosse barrada pelos senadores. A razão: impor uma derrota ao relator do caso Master no STF, André Mendonça, e, com isso, enfraquecer a investigação dos fatos, incluindo aqui o estratosférico contrato da esposa de Moraes com o grupo de Vorcaro, de R$ 129 milhões.

O sistema atua sem um pingo de vergonha para se blindar

De acordo com a jornalista, Xandão sairia prejudicado caso Mendonça ganhasse um aliado na Corte (Messias), que está rachada entre ministros encalacrados até a última gota e a ala que defende que a sujeira não seja varrida para debaixo do tapete. Vale lembrar: é de André Mendonça, como relator, a responsabilidade de homologar ou não a delação premiada de Vorcaro, que pode trazer implicações para o próprio Moraes e a mulher dele. Como se sabe, Toffoli, quando relator, fez de tudo para dificultar a atuação da Polícia Federal, e foi Mendonça quem retirou restrições impostas pelo antecessor.

É mole? Não, não é.

O movimento feito por Moraes, alinhado com Davi Alcolumbre, confirma a tese de que o sistema atua sem um pingo de vergonha para se blindar e, para isso, veste a camisa que for preciso a fim de se proteger. Meses atrás, Toffoli chegou a determinar que materiais apreendidos pela PF nas operações do caso Master fossem lacrados e armazenados no STF. Na sequência, Moraes determinou que a Polícia Federal intimasse o presidente da Unafisco Nacional, Kleber Cabral, que havia dito que “fiscalizar autoridades e parentes virou atividade de risco”.

Estarrecedor.

No fim das contas, é o que a gente sempre soube: a engrenagem de autoproteção do andar de cima se ativa sempre que poderosos se veem ameaçados. Não custa lembrar que, há poucos dias, a CPI do INSS acabou em pizza e, tudo indica, é nula a chance de abertura da CPI do Master. Isso sem falar nas provas de corrupção na Petrobras anuladas pelo STF, no caso Lava-Jato.

É isso. Enquanto você toma o seu café, alguém está mexendo seus pauzinhos para atrapalhar a investigação de mais um escândalo que desviou o meu e o seu dinheiro. O que nos dá a triste certeza de que, no Brasil, a lei não é para todos.