Zema, Flávio Bolsonaro e um vídeo de 13 milhões de visualizações gravado em Porto Alegre

Foi a vinda de Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo) ao Rio Grande do Sul, na semana passada, que permitiu que juntos gravassem um vídeo de poucos segundos que renderia 13 milhões de visualizações nas redes, além da repercussão no cenário eleitoral. O senador, filho de Bolsonaro, e o ex-governador de Minas Gerais, são pré-candidatos à Presidência da República, pelo PL e pelo Novo, respectivamente. E a possibilidade de Zema ocupar a vaga de vice na chapa de Flávio apareceu em conversas do entorno das campanhas nas últimas semanas.

O encontro entre os dois estava difícil de se concretizar em função dos compromissos de agenda e das datas. É que Zema havia estado na quinta-feira no Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, enquanto Flávio somente participaria do mesmo evento na noite de sexta (no sábado, esteve no lançamento de Luciano Zucco como pré-candidato do PL ao governo do Estado). E foi o deputado federal Marcel Van Hattem, expoente do Novo e muito próximo de Zema, um dos articuladores da ponte, junto ao senador Rogério Marinho, coordenador da campanha de Flávio.

Com a trend “será?” em alta nas redes sociais, Zema e Van Hattem conversaram sobre a ideia de colocá-la em prática, invertendo a ordem da pergunta que havia sido feita a Zema em todas as entrevista (se ele aceitaria ser vice de Flávio). Pela manhã, na rádio Gaúcha, Zema havia negado essa possibilidade e, portanto, manteria sua candidatura à presidência.

Ele também passaria a dizer, nas entrevistas a seguir, que seria ele quem faria o convite a Flávio para o posto.

Foi a partir dessa ideia que mais tarde surgiria a trend “será?”, durante o encontro particular que aconteceu em Porto Alegre. No vídeo original é possível ver que foi Van Hattem quem fez a gravação (com take 1 e take 2), em uma sala de hotel da capital.

Zema e Flávio conversaram brevemente. O encontro foi reservado, com presença de pouquíssimas pessoas. Falaram sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje em prisão domiciliar, e sobre os rumos da direita a partir da eleição. O mineiro havia estado com Bolsonaro no ano passado e o assunto havia sido justamente a disputa de 2026. Foi naquela ocasião que ouviu do ex-presidente que “quanto mais candidaturas de direita melhor”. A interlocutores, Bolsonaro também tem reforçado a interlocutores que as candidaturas ao Senado devem ser prioridade.