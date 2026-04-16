Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Crime sexual
Notícia

MP denuncia médico cardiologista de Taquara por estupro de vulnerável

Os casos teriam acontecido no contexto de atendimento clínico, com atos libidinosos praticados contra a vontade das vítimas

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