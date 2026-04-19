Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

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Esperança equilibrista

Há evidências de que o apoio emocional melhora a experiência do paciente

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