Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Deboches com os brasileiros
Notícia

Escárnio

É como podem ser definidos os trambiques do caso Master e a aposentadoria concedida ao tenente-coronel acusado de matar a esposa

Kelly Matos

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS