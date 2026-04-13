Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

Caso de segregação
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Democracia

Placa em bar carioca proíbe entrada de americanos e israelenses, gerando debate sobre contradições no conceito democrático

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