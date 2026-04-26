O ator não esconde que sua família é conservadora e cristã. TV Globo / Divulgação

A coluna de hoje mexe num vespeiro que atende pelo nome de Juliano Cazarré. Conhecido por seu posicionamento conservador, o ator provocou reação inflamada ao anunciar o que definiu como “o maior encontro de homens do Brasil”. A resposta veio em forma de reprovação sumária, críticas em série e um movimento típico do nosso tempo: o cancelamento inquisidor das redes sociais.

Honestamente, não tenho simpatia pelas ideias do curso, já que valorizo o feminismo como ferramenta de emancipação das mulheres. Foi por ele que conquistamos o direito ao voto, presença no mercado de trabalho e criamos leis de proteção contra a violência. Entendo ainda como necessária uma revisão de posturas que sustentam visões ultrapassadas sobre autoridade masculina.

Tentar impor ao outro a nossa verdade, sem escuta, tem nos empurrado para um terreno de intolerância crescente

Feito o disclaimer, volto a Cazarré. Descrito como o “maior encontro de homens do Brasil”, o evento traz o lema de que “o mundo precisa de homens que assumam seu papel”. É razão para cancelá-lo? Evidente que não. Tentar impor ao outro a nossa verdade, sem escuta, tem nos empurrado para um terreno de intolerância crescente. Conversamos entre iguais, confirmamos convicções e perdemos a capacidade de ouvir o outro, vestidos de soberba. Um erro.

Sobre o curso, há críticas importantes a serem feitas, a meu ver. Um dos palestrantes, Ítalo Marsili, defendeu que o voto feminino levou à “crise na regência do Estado”. E disparou a barbaridade: “É muito fácil você convencer mulher de votar, é só você seduzi-la”, sugerindo que mulheres não seriam capazes de pensar por si mesmas. Francamente.

Ainda assim, execrar Cazarré, por meio do escrutínio público, não produz efeito inteligente: inflama quem está do outro lado, e até quem não sabia sobre o curso passa a defendê-lo com unhas e dentes para derrubar o grupo oposto. Não há diálogo, apenas linchamento e lacração nas redes.

Por fim, o ator não esconde que sua família é conservadora e cristã. E aqui há, nas reações, preconceito implícito. Há um grupo que se diz diverso, mas torce o nariz quando alguém faz referência à fé em Deus. É tão bizarro que nem gente grande escapa. Recentemente, Caetano Veloso incluiu em seu repertório o louvor Deus Cuida de Mim, com o pastor Kleber Lucas. Foi vaiado.

Não dá para seguir assim.