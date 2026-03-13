Você sabia que a cerimônia do Oscar começa no meio da rua? Veja o vídeo

Você sabia que a cerimônia do Oscar começa, praticamente, no meio da rua?

Embora a festa oficial seja realizada no Dolby Theatre, todo o ritual do tapete vermelho tem início na Hollywood Boulevard, uma famosa avenida que é fechada para o trânsito dias antes do evento. A rua passa a ter um forte esquema de segurança e bloqueios para a montagem de toda a estrutura.

No dia do Oscar, os artistas chegam em suas limousines e percorrem a estrutura montada até a entrada do teatro, que fica dentro de um shopping, o Hollywood & Highland Center. No vídeo acima, veja como é esse trajeto.

Veja como assistir ao Oscar pelo Grupo RBS

Gaúcha, GZH, Atlântida e ATL TV se reúnem em uma transmissão para comentar a principal cerimônia do cinema mundial neste domingo

A transmissão começa às 19h30min no YouTube de GZH e ATL TV

no de GZH e ATL TV Também haverá cobertura na Rádio Gaúcha a partir das 20h

Para quem não puder acompanhar ao vivo, no dia 16 de março, às 12h30min, haverá uma live com resumo dos melhores momentos no YouTube da ATL TV

Outros locais de transmissão