Você sabia que a cerimônia do Oscar começa no meio da rua? Veja o vídeo

Kelly Matos

Kelly Matos

Apresentadora do programa Timeline da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV.

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