Professor de Direito denunciado por estupro, cárcere privado e violência psicológica é preso

O momento da prisão foi registrado pelo jornalista Ronaldo Bernardi, de GZH (veja acima).

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Trata-se de prisão preventiva, ou seja não há prazo determinado para encerrar.

O pedido de prisão foi acatado pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado após pedido do Ministério Público.

O caso

Conrado Paulino da Rosa havia sido preso em 26 de setembro do ano passado, no curso das investigações, mas foi solto menos de um mês depois por decisão da Justiça.

De acordo com a apuração conduzida pela Polícia Civil, os crimes teriam ocorrido entre 2013 e 2025. A investigação durou cerca de três meses e reuniu depoimentos de 18 vítimas e 16 testemunhas, além de perícias, exames e provas documentais.

À época dos fatos investigados, o advogado atuava como professor na Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), em Porto Alegre, de onde foi demitido em 18 de setembro.