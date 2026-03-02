Professor de Direito denunciado por estupro, cárcere privado e violência psicológica é preso

O advogado e professor de Direito Conrado Paulino da Rosa, 41 anos, foi preso em Porto Alegre na tarde desta segunda-feira (2). Ele foi denunciado pelo Ministério Público por crimes como estupro, cárcere privado e violência psicológica.
O momento da prisão foi registrado pelo jornalista Ronaldo Bernardi, de GZH (veja acima).
Trata-se de prisão preventiva, ou seja não há prazo determinado para encerrar.
O pedido de prisão foi acatado pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado após pedido do Ministério Público.
O caso
Conrado Paulino da Rosa havia sido preso em 26 de setembro do ano passado, no curso das investigações, mas foi solto menos de um mês depois por decisão da Justiça.
De acordo com a apuração conduzida pela Polícia Civil, os crimes teriam ocorrido entre 2013 e 2025. A investigação durou cerca de três meses e reuniu depoimentos de 18 vítimas e 16 testemunhas, além de perícias, exames e provas documentais.
À época dos fatos investigados, o advogado atuava como professor na Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), em Porto Alegre, de onde foi demitido em 18 de setembro.
Ele lecionava para alunos de graduação e mestrado em Direito e coordenava a pós-graduação em Direito de Família e Sucessões. Também foi presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Seção Rio Grande do Sul (IBDFAM-RS). Em sua biografia pública, afirma ser autor de 18 obras na área.