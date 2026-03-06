O principal objetivo é soltar o Bolsonaro, diz Valdemar Costa Neto sobre candidatura de Flávio a presidente

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou à Rádio Gaúcha nesta sexta-feira (6) que o partido precisa vencer a eleição presidencial para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixe a prisão onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.

A resposta se deu no contexto dos atritos entre Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-presidente — entre eles Flávio Bolsonaro, que disputará a Presidência, já que o pai está inelegível.

Valdemar afirmou que, antes de tudo, Michelle quer que o marido vá para casa e, nesse sentido, a única chance de isso acontecer seria um cenário em que Flávio fosse eleito presidente.

— Se nós perdermos a eleição, Bolsonaro vai ficar mais oito, 10 anos fechado. Fechado. Não vai para casa, não. Ele (Alexandre de Moraes) não quer pôr ele em casa. Fechado. Ninguém aguenta isso. Então, pode escrever o que eu estou te falando: ela (Michelle) vai ser a primeira a trabalhar para ganharmos a eleição.

Diante dessa resposta, o colunista Paulo Germano pediu que Valdemar esclarecesse o objetivo da candidatura do PL à Presidência:

PG: E o senhor acha que esse é o objetivo principal do PL, se ganhar a eleição, seria soltar Bolsonaro?

Valdemar: Sim, o Bolsonaro na campanha vale ouro para nós. O Bolsonaro na campanha vale ouro.

PG: Mas eu quero dizer, se vencer a eleição, mais do que um projeto de país, políticas públicas, o principal objetivo é tirar o Bolsonaro da cadeia.

Valdemar: Lógico, lógico. Isso é um crime. Ele não cometeu crime nenhum, não roubou. 'Ah, teve golpe'. Que golpe?