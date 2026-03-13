"Ganhando ou não, a gente vai ter uma celebração": Kleber Mendonça Filho fala sobre expectativa para o Oscar

Confira:

É importante, ao responder a pergunta, entender que eu venho viajando já há 10 meses com esse filme. E a parte aqui da América do Norte começou em setembro. E de lá para cá é uma rampa. E a gente está agora no final da rampa. Então eu estou muito feliz com tudo que aconteceu com o filme com toda a repercussão do filme nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, e eu estou também com muita saudade de casa. Dito isso, a gente vai ter uns 30 grandes colaboradores e colaboradoras do filme no domingo. Ganhando ou não ganhando, a gente vai ter uma celebração, porque é meio que o final simbólico de um momento de O Agente Secreto. E nesse momento eu estou tranquilo, um pouco ansioso, porque eu acho que domingo é muita mídia, é um circo gigantesco. Mas eu não sei, eu acho que já tendo passado por Cannes algumas vezes e a própria trajetória aqui nos Estados Unidos, teve muito tapete vermelho, teve Globo de Ouro, acho que estaremos bem, vamos ver.